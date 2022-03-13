«Сочи» потерял очки в гостевом матче с «Химками»

Матч 21-го тура чемпионата России между «Химками» и «Сочи» завершился вничью – 0:0.

Отметим, что во втором тайме сочинская команда имела возможность выйти вперед в счете после того, как на 63-й минуте главный арбитр встречи Алексей Матюнин назначил пенальти в ворота химчан, однако голкипер Илья Лантратов отразил удар полузащитника Артура Юсупова.

Таким образом, «Сочи» прервал свою серию из трех побед кряду в РПЛ. В данный момент подопечные Владимира Федотова занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Химки» остались на последней, 16-й строчке (15 очков).

20 марта «Сочи» сыграет дома против «Крыльев Советов», а «Химки» днем ранее отправятся в гости к «Уралу».

Чемпионат России

21-й тур

«Химки» – «Сочи» – 0:0

Нереализованный пенальти: Юсупов (63).

«Химки»: Лантратов, Тихий, Набиуллин (Руденко, 78), Боженов, Волков, Глушаков, Мирзов, Камышев, Сабович (Магомедов, 64), Главчич (Кухарчук, 64), Ламкель Зе (Садыгов, 90+1).

«Сочи»: Адамов (Джанаев, 90+6), Терехов, Заика (Маргасов, 57), Юрганов, Родриго, Дркушич, Бурмистров (Мелкадзе, 57), Юсупов (Попов, 75), Цаллагов, Ангбан, Кассьерра.

Предупреждения: Ламкель Зе (9), Мирзов (20), Дркушич (48), Юсупов (56), Главчич (59), Сабович (62), Боженов (62), Руденко (90+3).