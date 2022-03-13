«Наша позиция про развитие футбола». Почему «Химки» за мораторий на вылет из РПЛ

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему клуб поддержал введение моратория на вылет из РПЛ.

«Мы и до этого выступали за мораторий на вылет из РПЛ. В частности, это соревновательная практика. Календарь существенно сократится из-за отсутствия европейских турниров, нужно заниматься развитием детско-юношеского футбола. Наша позиция именно про развитие футбола.

Слышал ряд заявлений менеджеров других клубов о том, что нужно вообще сократить РПЛ, но это приведет к разрушению системы футбола и упадку интереса из субъектов Российской Федерации. Необходимо также вводить и потолки зарплат: некоторые игроки необоснованно много получают. Безусловно, правильно, что многие клубы нас подержали. В таком случае будет больше возможностей у разных субъектов выступать в соревнованиях на самом высоком уровне», - приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, после 21 тура химчане замыкают турнирную таблицу чемпионата России. В последнем матче команда Сергея Юрана сыграла вничью с «Сочи» (0:0).

Отметим, вместе с «Химками» с инициативой ввести мораторий на вылет в ФНЛ выступили также «Урал», «Ростов», «Арсенал» и «Уфа», которые занимают места с 12-го по 15-е.