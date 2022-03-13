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Юран похвалил «Химки» за выполнение тренерских задач

Подмосковная команда удержала ничью с «Сочи».
13 марта 2022 17:59
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, благодаря чему его подопечные сыграли вничью с «Сочи» (0:0).

«Хватит уже детских индивидуальных ошибок. Но парни молодцы, они слушают, они выполняют. Для любого тренера это определяющий фактор, когда игрок тебя слышит, и он делает это на поле. Да, может, что-то не получилось технически, но в схеме однозначно они сделали сегодня то, чего от них и требовалось», - приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

«Сочи» прервал свою серию из трех побед кряду в РПЛ. В данный момент подопечные Владимира Федотова занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Химки» остались на последней, 16-й строчке (15 очков).

20 марта «Сочи» сыграет дома против «Крыльев Советов», а «Химки» днем ранее отправятся в гости к «Уралу».

источник: «Спорт-Экспресс»
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