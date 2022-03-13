«Зенит» упустил гостевую победу над «Крыльями Советов»

«Зенит» в гостевом матче 21-го тура российской премьер-лиги сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1.

За команду Сергея Семака забил на 86-й минуте Данил Круговой, а за коллектив Игоря Осинкина - Матео Барач в уже компенсированное время

Добавим, что полузащитник «Зенита» Вендел был после этого удален за вторую желтую карточку.

Таким образом, отрыв сине-бело-голубых от второго места теперь составляет 3 очка, самарцы продолжают идти восьмыми, имея 29 очков, но у них остается матч в запасе.

В следующем туре «Зенит» 19 марта примет на своем поле тульский «Арсенал», «Крылья Советов» через день сыграют в гостях с «Сочи».

РПЛ

21-й тур

«Крылья Советов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 1:1 (0:0)

Гол: Круговой, 86 - Барач, 90+1

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Барач, Горшков, Ежов (Липовой, 90), Фернандо (Коваленко, 90), Зиньковский, Якуба (Пиняев, 80), Сарвели (Цыпченко, 75), Глушенков (Игнатьев, 74).

«Зенит»: Кержаков, Чистяков (Кузяев, 64), Дуглас Сантос, Барриос, Круговой, Сутормин (Караваев, 64), Клаудиньо, Вендел, Дзюба (Сергеев, 74), Малком (Мостовой, 87), Юри Алберто (Ерохин, 87).

Предупреждения: Клаудиньо, 3, Глушенков, 70, Вендел, 74, Фернандо, 84, Цыпченко, 90, Барриос, 90.

Удаление: Вендел, 90.