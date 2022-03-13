«Монако» проиграл «Страсбуру», Головин вышел на замену

«Монако» в гостевом матче 28-го тура лиги 1 проиграл «Страсбуру» со счетом 0:1.
За хозяев поля на 23-й минуте забил защитник Александр Джику.
Добавим, что полузащитник «Монако» Александр Головин вступил в игру на 73-й минуте.
Таким образом, «Страсбур» набрал 47 очков и поднялся на третье место турнирной таблицы, «монегаски» идут на восьмой строчке, имея 41 очко.
В следующем туре 20 марта пройдут матчи «Монако» - «ПСЖ» и «Лорьян» - «Страсбур»
Лига 1
28-й тур
«Страсбур» (Страсбур) - «Монако» (Монако) - 1:0 (1:0)
Гол: Джику, 23
источник: «Советский спорт»