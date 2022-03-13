Дубль Осимхена принес победу «Наполи» в матче с «Вероной»

«Наполи» в гостевом матче 29-го тура серии А победил «Верону» со счетом 2:1.

На дубль нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена (14-я и 71-я минуты) хозяева поля ответили лишь точным ударом защитника Давиде Фараони (78).

Добавим, что другой игрок обороны «Вероны» Федерико Чеккерини был удален на 83-й минуте за две желтые карточки.

Таким образом, «Наполи» набрал 60 очков и поднялся на второе место, «Верона» располагается на девятой строчке, имея 41 очко.

19 марта «Наполи» примет на своем поле «Удинезе», «Верона» на следующий день сыграет в гостях с «Эмполи».

Серия А

«Верона» (Верона) - «Наполи» (Неаполь) - 1:2 (0:1)

Голы: Фараони, 78 - Осимхен, 14, 71

Удаление: Чеккерини, ( «Верона» ), 83