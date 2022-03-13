Дубль Осимхена принес победу «Наполи» в матче с «Вероной»

«Наполи» в гостевом матче 29-го тура серии А победил «Верону» со счетом 2:1.
На дубль нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена (14-я и 71-я минуты) хозяева поля ответили лишь точным ударом защитника Давиде Фараони (78).
Добавим, что другой игрок обороны «Вероны» Федерико Чеккерини был удален на 83-й минуте за две желтые карточки.
Таким образом, «Наполи» набрал 60 очков и поднялся на второе место, «Верона» располагается на девятой строчке, имея 41 очко.
19 марта «Наполи» примет на своем поле «Удинезе», «Верона» на следующий день сыграет в гостях с «Эмполи».
Серия А
«Верона» (Верона) - «Наполи» (Неаполь) - 1:2 (0:1)
Голы: Фараони, 78 - Осимхен, 14, 71
Удаление: Чеккерини, ( «Верона» ), 83
источник: «Советский спорт»