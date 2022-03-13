«Много вопросов и мало ответов». Петр Чех - о ситуации в «Челси»

Технический директор лондонского «Челси» Петр Чех обеспокоен положением дел в команде.

«В клубе тяжелая ситуация, потому что есть много вопросов и мало ответов. Мы намерены фокусироваться на вещах, которые мы можем контролировать. Пожалуй, все, что мы можем контролировать, - это команда. Конечно, мы бы хотели сохранить целостность клуба.

Нужно признать, что приходится работать день ото дня, не все зависит от наc. Переговоры продолжаются, и мы надеемся на то, что сможем закончить сезон», - приводит слова Чеха Mirror.

Напомним, накануне правительство Британии ввело санкции в отношении владельца «аристократов» Романа Абрамовича. Все счета бизнесмена были заморожены. Власти выдали лицензию на продолжение футбольной деятельности, однако клуб даже не имеет права продавать билеты на домашние матчи.

В случае продажи «синих», которая возможна в ближайшее время, Абрамович не сможет получить никакой выручки.

Ранее стало известно, что миллиардер передал управление клубом в руки попечительского фонда.