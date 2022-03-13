Тарханов заявил, что «Зениту» и «Крыльям Советов» не удалось создавать стопроцентные голевые моменты

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об игре «Зенита» и «Крыльев Советов» в очной встрече 21-го тура РПЛ.

«Была активная игра, много подходов, но обеим командам не получалось создать стопроцентные голевые моменты. «Зенит» и «Крылья» — атакующие команды. Они не давали друг другу выйти напрямую к воротам, потому вели ударную работу со средней и с дальней дистанции. У «Крыльев» в целом хорошая игра, это, конечно, тренерская работа. Если игра есть, это всегда тренерская работа», - приводит слова Тарханова «Газета.ru».

Отрыв сине-бело-голубых от второго места теперь составляет 3 очка, самарцы продолжают идти восьмыми, имея 29 очков, но у них остается матч в запасе.

В следующем туре «Зенит» 19 марта примет на своем поле тульский «Арсенал», «Крылья Советов» через день сыграют в гостях с «Сочи».