Выход Азмуна не помог «Байеру» спасти матч с «Кельном»

Плавленым сырком Олимпиаду не заменишь. Почему Россия не потянет альтернативный Гран-при по «фигурке»

Из-за санкций большинство наших спортсменов отлучены от мировых соревнований на неопределенный срок. Сразу же пошли разговоры, что нам надо организовывать свои, альтернативные турниры – например, аналог серии Гран-при в фигурном катании.