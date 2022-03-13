Выход Азмуна не помог «Байеру» спасти матч с «Кельном»

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» дома уступил «Кельну».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 67-й минуте забил Кингсли Шиндлер.
Бывший нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун вышел на замену на 64-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями.
«Кельн» набрал 39 очков и поднялся не седьмое место в турнирной таблице.
Леверкузенцы с 45 очками пока остались третьими.
Бундеслига
26-й тур
«Байер» (Леверкузен) - «Кельн» - 0:1 (0:0)
Гол: Шиндлер, 67.
источник: «Советский спорт»