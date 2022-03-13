Чистяков рассказал о характере повреждения в матче с «Крыльями Советов»

Защитник питерского «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о травме, полученной им в матче 21-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов».

«Ушиб небольшой. Думаю, что к Туле восстановлюсь. Пара дней покоя, лед и, надеюсь, восстановлюсь», - приводит слова игрока Sport24.ru.

Напомним, на 62-й минуте Чистякова заменил Вячеслав Караваев.

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России, однако его преимущество над московским «Динамо» сократилось до трех очков.