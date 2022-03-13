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«Хотелось бы, чтобы остальные дали бой». Канчельскис - о чемпионской гонке в РПЛ

Разрыв между лидером и преследователями вновь сократился
13 марта 2022 20:30
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис не верит, что кто-либо из преследователей «Зенита» сможет навязать питерцам борьбу за чемпионский титул.

«Не опасаюсь за чемпионство. «Зенит» по всем понятиям лучше «Динамо». У бело-голубых нет стабильности и такой скамейки. Удаление Вендела тоже ни на что не повлияет. Но было бы хорошо, чтобы «Динамо» навязало борьбу. Когда одна команда постоянно лидирует - это неинтересно. Было бы здорово видеть ЦСКА и «Динамо» включенными в эту гонку.

«Зенит» - самая стабильная команда России за последние десять лет. Посмотрим, хотелось бы, чтобы остальные дали бой», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, в 21-м туре РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а его ближайший преследователь - столичное «Динамо» также в гостях разгромило тульский «Арсенал» (4:1). Разрыв между командами вновь сократился, и теперь составляет три очка.

источник: Чемпионат.com
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