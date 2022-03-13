«Арсенал» обыграл «Лестер» и поднялся в зону Лиги чемпионов

В 29-м туре АПЛ лондонский «Арсенал» дома нанес поражение «Лестеру».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Пати Томас и Александр Ляказетт, реализовавший пенальти.

Команда Микеля Артеты набрала 51 очко и ворвалась в четверку лидеров, вытеснив оттуда «Манчестер Юнайтед». При этом у «Арсенала» есть три игры в запасе по отношению к манкунианцам.

«Лисы» с 33 очками остались 12-ми.

АПЛ

29-й тур

«Арсенал» (Лондон) - «Лестер» - 2:0 (1:0)

Голы: Томас, 11; Ляказетт, 59 (с пенальти).