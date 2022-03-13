Дортмундская «Боруссия» одолела «Арминию» и приблизилась к «Баварии»

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома с минимальным преимуществом переиграла «Арминию» из Билефельда и сократила отставание от мюнхенской «Баварии».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 21-й минуте забил Мариус Вольф.

«Шмели» набрали 53 очка и продолжают погоню за «Баварией», у которой 60 очков, однако у дортмундцев есть одна игра в запасе.

«Арминия» с 25 очками осталась на 15-м месте.

Бундеслига

26-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) - «Арминия» (Билефельд) - 1:0 (1:0)

Гол: Вольф, 21.