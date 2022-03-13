Дортмундская «Боруссия» одолела «Арминию» и приблизилась к «Баварии»

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома с минимальным преимуществом переиграла «Арминию» из Билефельда и сократила отставание от мюнхенской «Баварии».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 21-й минуте забил Мариус Вольф.
«Шмели» набрали 53 очка и продолжают погоню за «Баварией», у которой 60 очков, однако у дортмундцев есть одна игра в запасе.
«Арминия» с 25 очками осталась на 15-м месте.
Бундеслига
26-й тур
«Боруссия» (Дортмунд) - «Арминия» (Билефельд) - 1:0 (1:0)
Гол: Вольф, 21.
источник: «Советский спорт»