«Мы еще не команда». Ваноли - о поражении «Спартака» от «Краснодара»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал итог матча 21-го тура РПЛ, в котором его команда уступила «Краснодару».

«Команде нужно прибавлять психологически. С «Динамо» мы перестали играть, имея численное преимущество. Такие матчи как сегодня нельзя проигрывать. У нас были опасения перед игрой, они оправдались.

Не знаю, почему не использовали ВАР при назначении пенальти. Но мы не должны искать отговорок. Надо работать и прибавлять. Мы еще не команда. Не можем играть одну хорошо, а потом так себе. Нам еще предстоит стать единой командой. У нас для этого все есть», - приводит слова итальянского специалиста «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Краснодара».

«Спартак» проиграл второй матч из трех в чемпионате при итальянском специалисте и второй подряд - дома.