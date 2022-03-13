Губерниев высказался о матче 21-го тура российской премьер-лиги «Спартак» - «Краснодар»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» - «Краснодар» (1:2).

«Я рад за «Краснодар». Клуб попал в труднейшую ситуацию. Проявили бойцовские качества. Пенальти, конечно, вызывает определённые вопросы, как часто бывает в футболе. Но игра была очень хорошей.», -- приводит Губерниева «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Краснодара».

«Спартак» проиграл второй матч из трех в чемпионате при итальянском специалисте и второй подряд - дома.