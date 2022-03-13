«Я просто очень зол»: Каттани - о судействе в матче с «Краснодаром»

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани прокомментировал судейские решения в матче 21-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили «Краснодару».

«Кому я точно не могу сделать комплимент сегодня - это ВАР. Когда дело касается нас, всегда начинается долгое обсуждение, собирается целый консилиум. А у соперников все наоборот: на мой взгляд, в начале игры в эпизоде со штрафным мяч попал плечо. А в моменте с пенальти на мяче первым был Мартинс Перейра.

Может быть, был пенальти, может быть, штрафной. Но я не понимаю, почему эпизоды против них рассматривались мельком, а против нас - если была возможность наказать «Спартак», то был очень глубокий анализ. Меня удивил сам подход. Ведь если пересматривать моменты, можно изменить решение. Я просто очень зол», - приводит слова итальянца Sport24.ru.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Краснодара». Голы в ворота хозяев были забиты со штрафного и пенальти. Кроме того, судьи отменили два мяча красно-белых в исполнении Зелимхана Бакаева и Шамара Николсона.

«Спартак» проиграл второй матч из трех в чемпионате при итальянском специалисте и второй подряд - дома.