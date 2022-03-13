Самедов считает удивительным поражение «Спартака» от «Краснодара»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ, в котором красно-белые встречались с «Краснодаром».

«Удивительный результат. Неожиданный. Для меня «Спартак» был фаворитом. Может быть, футболисты еще не до конца выполняют установки тренерского штаба, может, время требуется новичкам», - приводит слова Самедова «Чемпионат».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые вышли вперед уже на пятой минуте благодаря мячу Эдуарда Сперцяна со штрафного. Хозяева отыгрались на 38-й минуте: Квинси Промес реализовал пенальти.

За пять минут до конца основного времени матча 11-метровый был назначен уже в ворота москвичей, и Сперцян оформил дубль, переиграв Александра Селихова.

Красно-белые с 26 очками остались на десятой строчке в турнирной таблице.

«Быки» набрали 35 очков и занимают пятую строчку.

В следующем туре команда Паоло Ваноли 19 ноября в гостях сыграет с «Нижним Новгородом». «Краснодар» днем позже отправится отправится в гости к «Уфе».