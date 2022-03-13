«У нас все хорошо». Спортивный директор «Спартака» - о легионерах команды

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани заверил, что ни один легионер красно-белых не собирается покидать команду.

«У нас все хорошо, футболисты играют. Сейчас в раздевалке я не увидел игроков, которые сидят на чемоданах. Я увидел ребят, которые очень злы, потому что проиграли», - приводит слова итальянского специалиста Sport24.ru.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА разрешили выступающим в чемпионате России легионерам приостанавливать действующие контракты с российскими клубами до 30 июня 2022 года. В срок до 7 апреля иностранные футболисты имеют право уйти в бесплатную аренду в любой зарубежный клуб.