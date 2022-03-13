«Дежавю какое-то». Зарема Салихова - о судейских решениях в матче «Спартак» - «Краснодар»

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Зарема Салихова прокомментировала судейство в матче 21-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили «Краснодару».

«Отменные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Также кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то», - приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Краснодара». Голы в ворота хозяев были забиты со штрафного и пенальти. Кроме того, судьи отменили два мяча красно-белых в исполнении Зелимхана Бакаева и Шамара Николсона.

«Спартак» проиграл второй матч из трех в чемпионате при итальянском специалисте и второй подряд - дома.