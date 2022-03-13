Руслан Литвинов: Может, судья где-то ошибся. Все ошибаются

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о судействе в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Не реализовали свои моменты, поэтому так получилось. Судейство? Посмотрели… Может, где-то ошибся, а может - нет. Все ошибаются», - приводит слова Литвинова «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Краснодара». Голы в ворота хозяев были забиты со штрафного и пенальти. Кроме того, судьи отменили два мяча красно-белых в исполнении Зелимхана Бакаева и Шамара Николсона.

«Спартак» проиграл второй матч из трех в чемпионате при итальянском специалисте и второй подряд - дома.