«Лейпциг» Тедеско забил шесть мячей «Гройтер Фюрту» в Бундеслиге

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на выезде разгромил «Гройтер Фюрт».
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Андре Силва, Эмиль Форсберг, Конрад Лаймер, Беньямин Хенрихс, Мохамед Симакан и Кристофер Нкунку.
Хозяева ответили мячом в исполнении Джейми Левелинга.
«Лейпциг» набрал 44 очка и догнал идущими на четвертом и пятом месте «Фрайбург» и «Хоффенхайм». Все три команды на одно очко отстают от леверкузенского «Байера», который расположился на третьей позиции.
«Гройтер Фюрт» с 14 очками по-прежнему замыкает турнирную таблицу.
Бундеслига
26-й тур
«Гройтер Фюрт» - «РБ Лейпциг» - 1:6 (1:4)
Голы: Левелинг, 4 - Силва, 17; Форсберг, 32; Лаймер, 34; Хенрихс, 45; Симакан, 58; Нкунку, 69.
источник: «Советский спорт»