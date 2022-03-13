«Лейпциг» Тедеско забил шесть мячей «Гройтер Фюрту» в Бундеслиге

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на выезде разгромил «Гройтер Фюрт».

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Андре Силва, Эмиль Форсберг, Конрад Лаймер, Беньямин Хенрихс, Мохамед Симакан и Кристофер Нкунку.

Хозяева ответили мячом в исполнении Джейми Левелинга.

«Лейпциг» набрал 44 очка и догнал идущими на четвертом и пятом месте «Фрайбург» и «Хоффенхайм». Все три команды на одно очко отстают от леверкузенского «Байера», который расположился на третьей позиции.

«Гройтер Фюрт» с 14 очками по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

Бундеслига

26-й тур

«Гройтер Фюрт» - «РБ Лейпциг» - 1:6 (1:4)

Голы: Левелинг, 4 - Силва, 17; Форсберг, 32; Лаймер, 34; Хенрихс, 45; Симакан, 58; Нкунку, 69.