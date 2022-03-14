Феликс Магат возглавил берлинскую «Герту»

Известный немецкий специалист Феликс Магат назначен на пост главного тренера берлинской «Герты».

«Резюме Феликса Магата говорит само за себя. В нем мы нашли человека, который много раз доказывал, что благодаря своему огромному тренерскому опыту и харизме может внести правильные коррективы и вывести команду из сложной ситуации», - приводит слова спортивного директора берлинцев Фредди Бобича клубная пресс-служба.

Напомним, после 26 матчей «Герта» с 23 очками занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

После пяти поражений подряд в отставку был отправлен прежний наставник команды Тайфун Коркут.