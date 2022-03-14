Вратарь «Сочи» Адамов избежал серьезной травмы в матче с «Химками»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов, досрочно покинувший поле в матче 21-го тура РПЛ против подмосковных «Химок», заявил, что его самочувствие в норме.

«Спасибо всем большое за поддержку. Со мной все в порядке. Не переживайте, потихоньку прихожу в себя. Уже завтра вернусь в Сочи», - приводит слова футболиста пресс-служба южан.

Напомним, в самом конце встречи Адамов неудачно приземлился на спину и голову после выхода из ворот и не смог самостоятельно покинуть поле - его унесли на носилках.

Игра завершилась безголевой ничьей.