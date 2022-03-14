«Интер» на последних секундах спас ничью в матче с «Торино»

В матче 29-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде сыграл вничью с «Торино».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 12-й минуте бразилец Бремер вывел хозяев вперед, однако в добавленное время Алексис Санчес смог принести своей команде одно очко.

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги набрали 59 очков, и теперь они отстают от своих земляков и заклятых оппонентов из «Милана» как по набранным (на четыре), так и по потерянным (на одно) очкам.

«Торино» набрал 35 очков и не смог покинуть 11-й строчки.

Серия А

29-й тур

«Торино» - «Интер» (Милан) - 1:1 (1:0)

Гол: Бремер, 12 - Санчес, 90.