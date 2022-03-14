Отец Месси разговаривал с руководством «Барселоны» по поводу возможного возвращения сына

Отец полузащитника французского «ПСЖ» Лионеля Месси связвался с руководством испанской «Барселоны» по поводу возможного перехода своего сына в стан каталонцев.

Об этом сообщил инсайдер Жерар Ромеро.

Напомним, аргентинец стал игроком парижского клуба перед началом нынешнего сезона, проведя до этого в системе «Барселоны» 20 лет.

Накануне французская команда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграла мадридскому «Реалу» и завершила выступление в главном еврокубке.

В текущем сезоне Месси провел 26 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.