«Я постоянно хочу большего». Черчесов прокомментировал первые месяцы работы в «Ференцвароше»

Российский специалист Станислав Черчесов поделился, как прошли его первые месяцы работы главным тренером в венгерском «Ференцвароше».

«Поначалу у нас были трудности, так как 10 игроков болели коронавирусом и трое выступали в Кубке Африки. Конечно, мы хотим показывать одинаковое качество и обеспечивать одинаковую результативность на протяжении всего матча без каких-либо существенных колебаний. Над этим нам еще предстоит поработать, но в основном я абсолютно доволен проделанной нами работой, но постоянно хочу большего», — цитирует Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Отметим, что Черчесов возглавил команду в декабре 2021 года. После 24-х туров в местном чемпионате «Ференцварош» занимает единоличное первое место с 49 очками.