Суарес поддержал Месси и Неймара от нападок болельщиков «ПСЖ» после матча с «Реалом»

Форвард «Атлетико» и бывший партнер по «Барселоне» Лионеля Месси и Неймара Луис Суарес поддержал игроков после оскорблений фанатов «ПСЖ» в адрес нападающих.

«Как всегда футбол без памяти. Я Всегда с вами! Я их очень люблю!» — написал Суарес, прикрепив фото с Месси и Неймаром.

Каждый раз, когда нападающие получали мяч в матче Лиги 1 с «Бордо», болельщики освистывали их. Болельщики также выкрикивали оскорбления в адрес нападающих.

Отметим, что Суарес играл с Месси и Неймаром за «Барселону».

Напомним, что «ПСЖ» не смог одолеть «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3). По сумме двух матчей Неймар сделал две голевые передачи на Килиана Мбаппе, а Месси не смог отметиться результативными действиями. В первом матче противостояния аргентинец не реализовал пенальти в ворота Тибо Куртуа.