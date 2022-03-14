Симоне Индзаги - о борьбе за Скудетто: Мы должны по-другому относится к этим играм

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничейный результат с «Торино» в матче 29-го тура итальянской серии А, а также высказался о перспективах «нерадзурри» выиграть Скудетто.

«Мы знаем, что для того, чтобы снова выиграть Скудетто, мы должны делать больше и относиться к этим играм по-другому, даже если есть какие-то отговорки. Мы потеряли энергию и игроков в решающий момент сезона, но это не должно быть оправданием. Понятно, что мы можем играть лучше.

Теперь у нас впереди 10 финалов плюс ответный полуфинальный матч Кубка Италии, поэтому мы должны постараться восстановиться и выступить как можно лучше», — цитирует Индзаги DAZN.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 12-й минуте бразилец Бремер вывел хозяев вперед, однако в добавленное время Алексис Санчес смог принести своей команде одно очко.

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги набрали 59 очков, и теперь они отстают от своих земляков и заклятых оппонентов из «Милана» как по набранным (на четыре), так и по потерянным (на одно) очкам.

«Торино» набрал 35 очков и не смог покинуть 11-й строчки.