Хави: Даже если мы обыграем «Реал» в «классико», победить в Ла Лиге будет очень сложно

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о перспективах сине-гранатовых одержать победу в Ла Лиге в текущем сезоне.

«То, что произошло в матче с «Галатасараем», стало для нас тревожным звонком. Это происходит, если команда снижает интенсивность.

Даже если мы обыграем «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», победить в Ла Лиге будет очень сложно. «Реал» в этом сезоне потерпел всего два поражения, а нам нужно, чтобы они проиграли еще 3-4 раза. Мы не можем быть слишком оптимистичными», - сказал Хави Marca.

После 27 туров Примеры «Реал» занимает первое место с 63 очками, в то время как «Барселона» расположилась на третьей строчке, отставая от «сливочных» на 12 баллов (51). Очный матч между командами состоится 20 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу».