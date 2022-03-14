Тухель рассказал о своем будущем в «Челси» на фоне наложенных санкций

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, каким он видит свое будущее в клубе на фоне санкций властей Великобритании, наложенных на Романа Абрамовича.

«Нет сомнений, что я останусь до конца сезона. Абсолютно. Очевидно, что это сложная ситуация, и мы также являемся частью Премьер-лиги, одного из лучших соревнований в мире. И я верю, что если мы доиграем сезон, это поможет всем, кто участвует в турнире», — цитирует Тухеля Daily Mail.

За время работы в стане «аристократов» Тухель стал обладателем Лиги чемпионов (2021/21), Суперкубка УЕФА (2021) и победителем Клубного чемпионата мира (2021). Немец возглавил команду в конце января прошлого года после отставки из «ПСЖ».