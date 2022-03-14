Клас Ян-Хунтелар вошел в структуру «Аякса»

Экс-нападающий сборной Нидерландов Клас Ян-Хунтелар стал помощником спортивного директора «Аякса».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хунтелар подпишет с «Аяксом» контракт до июля 2024 года. Он станет помощником действующего спортивного директора клуба Джерри Хамстры.

Голландец сменил на этом посту Марка Овермарса, который ушёл с клуба со скандалом после того, как отправлял откровенные фотографии сотрудницам клуба.

Хунтелар выступал за «Аякс» на протяжении карьеры. В общей сложности он провёл за клуб из Амстердама 257 матчей, в которых забил 158 голов и отдал 43 результативные передачи.