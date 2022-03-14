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Матео Кассьерра: Возможно, благодаря «Сочи» у меня получится уехать в Европу

Кассьерра не намерен покидать клуб в ближайшее время.
14 марта 2022 11:55
автор: Александр Бойченко

Форвард «Сочи» Матео Кассьерра заявил, что он не планирует уезжать из России в ближайшее время несмотря на напряжённую геополитическую обстановку.

«У нас очень хорошая команда. Возможно, через несколько лет я уже буду играть в другой стране и лиге. На данный момент я думаю только про «Сочи». Может быть, благодаря «Сочи» в будущем у меня получится уехать в Европу», - передает слова нападающего «РБ-Спорт».

Напомним, 24-летний колумбийский нападающий пополнил состав сочинцев в августе 2021 года после перехода из португальского «Белененсеша» за 1,20 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 14 матчей в Российской Премьер-лиге, восемь голов и четыре голевые передачи.

Его контракт с «Сочи» действует до 30 июня 2023 года.

источник: «РБ-Спорт»
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