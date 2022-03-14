Форвард «Сочи» Кассьерра не покинет клуб в ближайшее время

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра заявил о готовности продолжить свою карьеру в российской команде.

Отметим, что ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать свои контракты с клубами РПЛ до лета 2022 года и на правах арендных соглашений переходить в зарубежные команды.

– Легионерам разрешили уехать – останусь ли я? Конечно, да, я остаюсь. Безусловно, ситуация сложная сейчас в мире для всех нас. Моя жена, родители и дети поддерживают меня. На данный момент я думаю только про «Сочи». Может быть, благодаря «Сочи» в будущем у меня получится уехать в Европу, – цитирует Кассьерру «РБ-Спорт».

Напомним, что Кассьерра выступает за «Сочи» с августа прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.