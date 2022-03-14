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Экс-владелец «Челси» заявил, что у него нет сочувствия к Абрамовичу в связи с наложенными санкциями

10 марта в Великобритании были введены санкции в отношении российского предпринимателя.
14 марта 2022 12:47
автор: Владислав Корегин

Бывший владелец «Челси», бизнесмен Кен Бейтс высказался по поводу санкций правительства Великобритании, наложенных на Романа Абрамовича.

Отметим, что ранее руководство лондонской команды попросило смягчить введенные ограничения, отменив запрет на проведение трансферов и предоставив возможность продлить контракты со своими футболистами.

– У меня нет желания сочувствовать Абрамовичу в сложившейся ситуации. Зачем мне это делать? У него есть семь-восемь миллиардов фунтов стерлингов. Поэтому он спокойным образом может есть стейк или чипсы дважды в день, впрочем, как и я. В первую очередь из-за санкций страдают обычные люди, – цитирует Бейтса The Daily Mail.

Добавим, что 26 февраля владелец «Челси» Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда. В начале марта он объявил о намерении продать команду, однако затем правительство Великобритании ввело санкции против российского предпринимателя, заблокировав его активы.

источник: The Daily Mail
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