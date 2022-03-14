Евсеев считает, что «Краснодару» может пойти на пользу ситуация с отъездом легионеров из клуба

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев оценил победу «Краснодара» над «Спартаком» (1:2) в гостевом матче 21-го тура чемпионата России.

Отметим, что в составе «быков» два гола забил атакующий полузащитник Эдуард Сперцян. При этом краснодарцы проводили последние матчи без легионеров, поскольку ранее руководство клуба приостановило контракты иностранных футболистов до июня 2022 года.

– Под впечатлением от «Краснодара». Сплоченность сыграла главную роль в победе над «Спартаком». Из ситуации, когда уехали все иностранцы, руководство и игроки выходят с честью. Нет деления на группу атаки и тех, кто защищается. Новые игроки появляются, выходят на замену. Может быть, это и на пользу клубу пойдет, – написал Евсеев в своем Telegram-канале.

Добавим, что в данный момент «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Что касается «Спартака», то подопечные Паоло Ваноли располагаются на девятой строчке с 26 очками.

В следующем туре краснодарцы отправятся в гости к «Уфе» (20 марта), а красно-белые на выезде встретятся с «Нижним Новгородом» (19 марта).