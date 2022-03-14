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Дарья Карпина: Когда мой муж вызвал Дзюбу на второй тренировочный сбор, он отказался

Футболист не играл за национальную команду после того, как сборная России завершила свои выступления на Евро-2020, который состоялся летом прошлого года.
14 марта 2022 13:22
автор: Владислав Корегин

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказалась по поводу ситуации с возможным вызовом нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду.

Ранее Карпин сообщил, что нападающий выразил готовность вновь выступать в составе сборной.

– У меня абсолютно нет никакого негатива к Дзюбе, честно говоря, потому что лично с ним даже не знакома. Валера же все равно встречался с Артемом, а на первый сбор его не вызвал, потому что Дзюба находился не в форме. Артем на это обиделся? Видимо. Потому что, когда вызвали на второй сбор, сказал: «А вот уже я не хочу», – сказала Карпина в интервью YouTube-каналу «Без Воды».

Напомним, что 33-летний Дзюба не принял участие в осенних матчах сборной России в рамках отбора к ЧМ-2022. В октябре Карпин включил форварда в расширенный состав команды, однако Дзюба отказался от вызова из-за плохой игровой формы.

Отметим, что Дзюба отыграл 55 матчей в составе сборной России. На счету футболиста 30 забитых мячей и 16 результативных передач.

источник: YouTube-канал «Без воды»
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