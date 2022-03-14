Карпина рассказала об эмоциях мужа после поражения сборной России в матче с Хорватией

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала об эмоциях своего мужа после поражения национальной команды от Хорватии в матче отбора к ЧМ-2022.

Отметим, что игра состоялась 14 ноября в Сплите. Единственный гол был забит на 81-й минуте – защитник Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота. Таким образом, Россия не смогла выйти напрямую в финальную часть мирового первенства в Катаре.

– Был очень расстроен. Ведь чудо уже так близко оказалось. До начала матча многие не верили, но все шло так, что почти получилось. Да, не та игра, которую готовили, совершенно – катались в этих лужах. Но продержаться оставалось несколько минут. У Валеры сложилось ощущение безысходности: мол, нам на халяву никогда ничего не доставалось и не достанется, – сказала Карпина в интервью YouTube-каналу «Без Воды».

Добавим, что 24 марта сборная России должна была сыграть против Польши в рамках полуфинального стыкового матча за выход на ЧМ-2022, однако ФИФА приняла решение отстранить российскую команду от участия во всех международных соревнованиях под своей эгидой. В связи с данной ситуацией РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).