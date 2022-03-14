Ребров выразил недовольство судейскими решениями в матче между «Спартаком» и «Краснодаром»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров раскритиковал работу судейской бригады по итогам матча 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).

Отметим, что главным арбитром прошедшей встречи был Евгений Кукуляк. По словам Реброва, судьи ошиблись в ряде эпизодов, которые привели к поражению красно-белых.

– Мое мнение: в эпизоде со штрафным ударом мяч попал в плечо Кофрие, а не в руку. Вне игры я не увидел, когда Бака забивал гол. Шамар сыграл рукой, но перед этим мяч попал в руку защитника «Краснодара». И если бы не гол, то «быкам» можно было смело назначить пенальти. 11-метровый в наши ворота? Вот честно, раз 20 пересматривал эпизод, так и не понял, где там повод для «точки», – написал Ребров в своем Telegram-канале.

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. После возобновления чемпионата подопечные Паоло Ваноли уступили ЦСКА (0:2) и обыграли «Динамо» (2:0). Отставание от зоны еврокубков составляет 12 очков.

В следующем туре красно-белые на выезде встретятся с «Нижним Новгородом». Игра запланирована на 19 марта.