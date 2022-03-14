Хави высоко оценил важность Обамеянга для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением по поводу нападающего каталонского клуба Пьера-Эмерика Обамеянга.

Отметим, что 32-летний габонец пополнил состав сине-гранатовых 31 января этого года на правах свободного агента. С тех пор он принял участие в девяти матчах, забив шесть голов.

– Обамеянг – это подарок, упавший на «Барселону» с небес. И дело заключается не только в том, что он много забивает, а в том, как он тренируется. Пьер-Эмерик – настоящий профессионал, он является примером для всех игроков, – цитирует Хави ESPN.

В данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очков в 27 турах. Команда не проигрывает в Ла Лиге на протяжении 12 матчей кряду.