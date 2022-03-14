ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вячеслав Колосков: Кокорин перестал играть в футбол еще до того, как перешел в «Фиорентину»

Российский футболист выступает в клубе Серии А с января прошлого года.
14 марта 2022 14:28
автор: Владислав Корегин

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Отметим, что в последний раз 30-летний россиянин выходил на поле 10 января в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Торино» (0:4).

– Кокорин давно перестал играть в футбол, я это еще до его перехода в «Фиорентину» говорил. Конечно, я предполагал, что он провалится в Италии, потому что предпосылок к другому исходу просто не было. Не удивлюсь, если он завершит карьеру в конце сезона, – цитирует Колоскова Sport24.

Напомним, что Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности нападающий провел за клуб из Флоренции десять встреч, не отличившись результативными передачами.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Закатывать истерики по поводу судей — фишка красно-белых». Червиченко — о матче «Спартак» — «Краснодар»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2).
Игра в имитацию. Как 1хBet проводит «фейковые» турниры
Нелегальный статус букмекера 1xBet на территории России не мешает компании получать международные награды, спонсировать саму «Барселону» и выступать организатором весьма сомнительных турниров.
Как «Денвер Бронкос» доказал правоту букмекеров, а 44-летний Том Брэди вернулся в игру
Приход звездного квотербека Рассела Уилсона обрушил коэффициенты на победу клуба «Денвер Бронкос» в следующем сезона НФЛ, а камбэк Тома Брэди взорвал весь мир американского футбола.
Переименование Parimatch и миллионные выигрыши в «Лиге Ставок». Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
«Не увидел в раздевалке сидящих на чемоданах». Спортдир «Спартака» — о проигрыше «Краснодару»
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани побеседовал с журналистами после крайне обидного домашнего поражения красно-белых от «Краснодара» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.
Русские идут! Как легионеры «Спартака» проиграли дома доморощенному «Краснодару»
«Спартак» в 21-м туре РПЛ уступил дома обескровленному отъездом легионеров «Краснодару» - 1:2, потерпев второе подряд поражение на своей арене.
Теперь «Динамо» и ЦСКА — в чемпионской гонке! Как «Зенит» потерял очки в Самаре (видео)
В 21-м туре РПЛ чемпион России упустил в гостях победу над «Крыльями Советов» (1:1) и позволил конкурентам приблизиться в турнирной таблице.
Плавленым сырком Олимпиаду не заменишь. Почему Россия не потянет альтернативный Гран-при по «фигурке»
Из-за санкций большинство наших спортсменов отлучены от мировых соревнований на неопределенный срок. Сразу же пошли разговоры, что нам надо организовывать свои, альтернативные турниры – например, аналог серии Гран-при в фигурном катании.
«Ваноли «успокоил» оборону, должны побеждать 2:0». Прогноз Ловчева на матч «Спартак» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в матче 21-го тура РПЛ «Спартак» - «Краснодар» (13 марта, 19:00).
Магомед танком прёт за титулом! Как Анкалаев убрал с пути Сантоса на UFC Vegas 50
В главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе россиянин Магомед Анкалаев одержал очередную победу - на этот раз по очкам над бразильцем Тиаго Сантосом.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика