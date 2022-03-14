Вячеслав Колосков: Кокорин перестал играть в футбол еще до того, как перешел в «Фиорентину»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Отметим, что в последний раз 30-летний россиянин выходил на поле 10 января в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Торино» (0:4).

– Кокорин давно перестал играть в футбол, я это еще до его перехода в «Фиорентину» говорил. Конечно, я предполагал, что он провалится в Италии, потому что предпосылок к другому исходу просто не было. Не удивлюсь, если он завершит карьеру в конце сезона, – цитирует Колоскова Sport24.

Напомним, что Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности нападающий провел за клуб из Флоренции десять встреч, не отличившись результативными передачами.