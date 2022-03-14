Гурцкая раскритиковал возможное расширение РПЛ

Агент Тимур Гурцкая отреагировал на информацию о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

Напомним, что на данный момент в высшем дивизионе чемпионата России принимают участие 16 команд.

«Грубо говоря, остатки этого чемпионата показывают, что уровень российского футбола падает катастрофически. Нам нужно сокращение лиги. В России максимально может быть 10 команд. У нас не хватит футболистов на большее количество команд. Пусть будет несколько кругов как в Шотландии», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 21-го тура «Зенит» имеет в своем активе 45 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Динамо» на три очка.