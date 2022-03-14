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Валерий Кечинов: Говоря о стабильности, «Спартак» Ваноли ничем не отличается от команды Витории

В декабре прошлого года итальянский наставник сменил португальца на посту наставника московского клуба.
14 марта 2022 14:59
автор: Владислав Корегин

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением по поводу игры красно-белых под руководством Паоло Ваноли.

Отметим, что 49-летний итальянец возглавил клуб 17 декабря прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2022/23. Под его руководством москвичи одержали победы над «Динамо» (2:0) и «Кубанью» (6:1), а также потерпели поражение от ЦСКА (0:2) и «Краснодара» (1:2). Ранее команду тренировал португалец Руй Витория.

– Чем «Спартак» Ваноли принципиально отличается от команды Витории? Если говорить о стабильности, то ничем... Более того, при Витории «Спартак» всегда хотел играть первым номером. Другое дело, что не всегда это получалось. А Ваноли пытается подстроиться под соперника, – цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков по итогам 21 тура. Отставание от зоны еврокубков составляет 12 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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