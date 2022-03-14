«Барселона» рассматривает кандидатуру Салаха, в случае неудачи с трансфером Холанда

«Барселона» рассматривает кандидатуру форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, в случае неудачи с трансфером нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Как отмечает AS, 21-летний норвежец является приоритетной целью каталонского клуба, но на него есть большой спрос среди других ведущих клубов Европы. «Барселона» уже связывалась с представителями Салаха.

Добавим, что Холанд провел в текущем сезоне 15 матчей, в которых забил 16 голов.

В активе Салаха 20 мячей в 26 играх чемпионата Англии.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 27 встречах.