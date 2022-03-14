В новом сезоне АПЛ могут разрешить проведение пяти замен по ходу матча

В АПЛ могут рассмотреть возможность увеличения количества замен в матчах лиги с трех до пяти.

Как сообщает The Daily Mail, изменение в правилах будет обсуждаться в июне этого года во время общего собрания английских клубов. Представители команд примут участие в голосовании.

Напомним, что по ходу сезона-2019/20 АПЛ дала разрешение на проведение пяти замен в связи пандемией коронавируса. Однако затем лига вернулась к варианту с тремя изменениями в составах команд по ходу матчей.