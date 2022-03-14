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Тимур Гурцкая: Промес точно остается в «Спартаке». Я думаю, он уже просит русский паспорт

Также агент отметил, что в услугах защитника красно-белых Айртона по-прежнему заинтересован «Фенербахче».
14 марта 2022 15:27
автор: Владислав Корегин

Известный агент Тимур Гурцкая рассказал о нынешней ситуации с отъездом легионеров из «Спартака».

Напомним, что ФИФА и УЕФА разрешили иностранными футболистам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты до июня этого года. До 7 апреля они имеют право уйти в аренду в любой зарубежный клуб.

– Промес точно остается в «Спартаке». Я думаю, он уже просит русский паспорт. Николсона не получится продать дороже той суммы, за которую он приехал. Это его пик. Но он сильнее Соболева. Он более разносторонний. На Айртона точно есть спрос от «Фенербахче», я это знаю. Они до сих пор пытаются его получить, – цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Добавим, что ранее спортивный директор московской команды Лука Каттани заявил, что ни один легионер красно-белых не собирается покидать Россию.

В данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков по итогам 21 тура. Отставание от зоны еврокубков составляет 12 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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