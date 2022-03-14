Агент Кордобы и Рамиреса заявил, что игроки не собираются расторгать свои контракты с «Краснодаром»

Агент Хосе Родригес Бастер, клиентами которого являются игроки «Краснодара» Кристиан Рамирес и Джон Кордоба, рассказал о том, когда его подопечные вернутся в расположение клуба.

Отметим, что ранее руководство южной команды приостановило контракты со своими иностранными игроками до лета 2022 года.

– Собираются ли мои клиенты последовать примеру Классона и Кабелла, расторгнувших свои контракты? Нет, Джон и Кристиан хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться, один в Венгрии, другой – в Барселоне, – приводит слова Бастера «РБ-Спорт».

Напомним, что Рамирес перешел в «Краснодар» в январе 2017 года. Всего за «быков» 27-летний эквадорец отыграл 148 матчей, забил один гол и отдал девять ассистов.

Что касается Кордобы, то 28-летний колумбиец пополнил состав российской команды в июле прошлого года – на его счету шесть забитых мячей и четыре результативных передачи в 16 встречах.

Добавим, что контракты Рамиреса и Кордобы с «Краснодаром» рассчитаны до конца сезона-2024/25.