Игорь Семшов: «Зенит» не наиграл на победу в матче с «Крыльями Советов»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» на выезде разошелся миром с «Крыльями Советов» (1:1).

Отметим, что подопечные Сергея Семака вышли вперед в счете на 86-й минуте после гола Данила Кругового. Однако самарцы смогли отыграться в добавленное время – автором забитого мяча стал Матео Барач.

– «Зенит» не наиграл на победу, ничья является закономерным результатом, потому что две команды проявили большое желание, старание, но явных голевых моментов было не так много. Учитывая последние результаты – до этого «Динамо» проиграло, «Сочи» потерял очки – борьба за чемпионство будет до того момента, пока кто-то стабильно не начнет выступать, не теряя очки, – приводит слова Семшова ТАСС.

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Идущее вторым «Динамо» отстает от сине-бело-голубых на три очка. На третьей строчке располагается ЦСКА (39 очков).

19 марта петербургский клуб сыграет дома против «Арсенала» из Тулы.