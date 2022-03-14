Почеттино ответил на оскорбления в адрес Неймара и Месси

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес нападающих клуба Лионеля Месси и Неймара.

Ранее фанаты парижан подвергли критике игру бразильца и аргентинца в Лиге чемпионов.

«Мы все заслуживаем гнева от фанатов, не только Месси и Неймар. Они два лучших игрока в мире. Поэтому их нужно уважать. Никому не нравится такой тон и мне от этого грустно», — цитирует специалиста Le10sport.

Напомним, что «ПСЖ» вылетела из плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала парижский клуб проиграл по сумме двух встреч мадридскому «Реалу» (2:3).