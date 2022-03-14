Луческу выступил против санкций в отношении российских спортсменов

Румынский футбольный тренер Мирча Луческу осудил санкции в отношении российских спортсменов.

Ранее МОК рекомендовал не допускать атлетов из РФ до международных соревнований. Большинство федераций отстранило российских и белорусских спортсменов.

«Для меня спорт не имеет никакого отношения к политике. Люди должны продолжать соревноваться, независимо от страны их происхождения. Я не согласен с тем, что россиян лишают права заниматься спортом. Они должны соревноваться, не нужно было так делать. Спорт должен помогать», – цитирует Radio Rai тренера киевского «Динамо».

Под руководством Луческу «Зенит» выиграл Суперкубок России в 2016 году.