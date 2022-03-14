Союз ветеранов футбола России выступил с обращением к президентам УЕФА и ФИФА

Ветераны советского и российского футбола обратились к УЕФА и ФИФА в связи с решением обеих организаций отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Отметим, что Союз ветеранов футбола России написал письмо президенту УЕФА Джанни Инфантино и главе ФИФА Александру Чеферину.

– Мы не понимаем и не принимаем этого решения. Футбол призван объединять людей по всему миру. #StopDiscrimination – этот принцип является одним из самых главных для ФИФА о чем Вы сами, господин Инфантино, заявляли множество раз. Но разве не является самым вопиющим примером дискриминации то решение, которое ФИФА и УЕФА приняли в отношении российских футболистов и футболисток? – говорится в письме.

Напомним, что 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных соревнований. Таким образом, «Спартак» не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» – немецкий клуб автоматически вышел в следующую стадию турнира. Что касается сборной России, то подопечным Валерия Карпина засчитали техническое поражение в полуфинальном матче стыкового турнира ЧМ-2022 с Польшей.